Terrore in banca rapina con clienti legati e immobilizzati a terra Trovati i criminali | uno era in albergo sotto falsa identità

Il 29 dicembre 2025, nella filiale di San Vincenzo della Castagneto Banca 1910, si è verificata una rapina durante la quale clienti sono stati legati e immobilizzati. Le forze dell’ordine di Cecina hanno identificato e arrestato i sospetti, uno dei quali era nascosto in un albergo sotto falsa identità. L’indagine ha portato alla soluzione del caso e all’arresto dei responsabili.

Livorno, 11 gennaio 2026 – I carabinieri della compagnia di Cecina (Livorno) e del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato i due presunti responsabili della rapina avvenuta il 29 dicembre 2025 nella filiale di San Vincenzo della 'Castagneto Banca 1910'. L'operazione, coordinata dalla p rocura di Livorno, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Livorno nelle province di Livorno, Siena e Novara. Rapina e terrore in banca: personale minacciato e legato, la banda porta via il denaro La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rapina è stata condotta da due uomini con ruoli distinti e ben definiti.

