Riccardo Orsolini si conferma decisivo per il Bologna. Quando segna, la squadra vince. In un momento difficile, il talento italiano si fa trovare pronto e fa la differenza sul campo, regalando punti fondamentali ai felsinei.

Il Bologna attraversa una fase di flessione evidente, in cui il contributo di Riccardo Orsolini rimane centrale per il rendimento della squadra. Nei due mesi recenti la classifica ha visto un progressivo arretramento, passando dal terzo posto al decimo, con una sola vittoria in dieci gare all’attivo. Nello stesso periodo l’esterno ha segnato una rete, contro una partenza di stagione che lo aveva visto protagonista con sei gol nelle prime tredici gare. La diminuzione di efficacia offensiva ha conseguentemente influenzato l’insieme del gioco e l’esito delle partite. La squadra resta inserita in una logica competitiva, ma la necessità di ritrovare continuità diventa prioritaria per evitare ulteriori allontanamenti dalle posizioni europee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Orsolini è decisivo: quando segna, il Bologna vince

Approfondimenti su Bologna Orsolini

I tifosi del Bologna si rendono conto che senza Orsolini il team fatica a vincere.

Il Bologna torna alla vittoria in trasferta contro il Maccabi, grazie a un Orsolini in gran forma che si riprende la scena e tocca un 7 in pagella.

Ultime notizie su Bologna Orsolini

Orsolini, rimpianto Juve: Soffiato a Giuntoli, a Torino zero chance. Spalletti non è riuscito a…TORINO - Dietro un grande Bologna c’è una società strutturata. Un allenatore ormai garanzia di successo in Serie A come Vincenzo Italiano, ma anche alcuni giocatori che di anno in anno continuano a ... tuttosport.com

Italiano 'Bologna sta maturando, Orsolini sempre più decisivo'Stiamo confermando i buoni segnali giá mostrati: vuol dire che stiamo iniziando a maturare e crescere. Bravi a portare a casa questa trasferta, ora testa a Bucarest, dobbiamo cercare di fare bene. ansa.it

Talento riconosce talento La reazione di Orsolini dopo il tunnel di Nkunku a Zortea spiega perfettamente la meravigliosa giocata del francese #nkunku #orsolini #bolognamilan facebook