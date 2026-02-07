Oroscopo dei tarocchi per la prossima settimana 9-15 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Scopri cosa prevede Thalys

La prossima settimana porta novità per molti segni zodiacali. Secondo gli ultimi tarocchi, l’Ariete potrebbe ricevere notizie importanti, mentre il Toro si prepara a confrontarsi con scelte decisive. I Gemelli si sentono più energici, mentre il Cancro potrebbe affrontare qualche sorpresa. Leone e Vergine si concentrano su progetti personali, e anche Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci vedranno cambiamenti e opportunità nelle loro vite. Thalys ha svelato le previsioni, e ora tocca a voi sc

. ARIETE – Il Carro Il Presagio della Settimana C’è una tensione vitale che chiede direzione, non sfogo. Il Carro attraversa l’oroscopo dei tarocchi dell’Ariete come un invito a scegliere con lucidità dove concentrare la forza. Nella lettura dei tarocchi settimanali, questa carta non parla di corsa, ma di guida: due impulsi opposti attendono una mano ferma che li conduca verso un obiettivo condiviso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa settimana, i tarocchi indicano cambiamenti per molti segni.

