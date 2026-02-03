Oroscopo dei tarocchi per la settimana 2-8 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Scopri cosa prevede Thalys

Questa settimana, i tarocchi indicano cambiamenti per molti segni. L’Ariete riceve una spinta a prendere decisioni importanti, mentre il Toro deve fare attenzione alle emozioni che emergono. I Gemelli si preparano a scoprire qualcosa di nuovo, e il Cancro potrebbe dover affrontare una scelta difficile. Leone e Vergine sono chiamati a rimanere focalizzati sui loro obiettivi, mentre la Bilancia potrebbe ricevere una sorpresa. Scorpione e Sagittario devono ascoltare il loro istinto, e Capricorno, Acquario e Pesci si preparano a un

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.