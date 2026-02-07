Olimpiadi tutti gli italiani in gara oggi | orari e possibilità di medaglia

Questa mattina si sono aperti i Giochi di Milano Cortina 2026 e già si vedono le speranze degli italiani in diverse discipline. Oggi, infatti, si assegnano le prime medaglie e gli atleti azzurri sono pronti a scendere in campo. La cerimonia di apertura ha lasciato il segno, e ora gli atleti italiani cercano di regalare medaglie ai tifosi che li sostengono da casa.

Dopo la bellissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, oggi si iniziano ad assegnare le medaglie: il programma e i possibili podi azzurri Abbiamo ancora negli occhi la bellezza, i colori e le musiche della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un vero e proprio spettacolo, emozione pura che non poteva far partire i Giochi invernali meglio di così. Ma oggi quelle emozioni possono già trasformarsi in qualcosa di più grande, in una medaglia. Gli impegni sono già piuttosto fitti. Stamattina partirà la discesa libera maschile dello sci alpino. In gara ci sono Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse e Giovanni Franzoni.

