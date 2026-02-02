Olimpiadi Milano-Cortina | al via dal 6 febbraio

Le Olimpiadi Milano-Cortina iniziano il 6 febbraio. Gli organizzatori sono pronti, le squadre stanno arrivando e gli impianti sono quasi pronti. È il momento di mettere da parte le incertezze e prepararsi alla grande festa dello sport.

Olimpiadi Milano-Cortina iniziano l’6 febbraio: perché è il momento giusto per cominciare a parlarne. Le Olimpiadi Milano-Cortina iniziano l’6 febbraio, ma l’attesa è già diventata un fenomeno culturale, economico e sociale che merita di essere raccontato adesso. Non si tratta solo di un appuntamento sportivo: è un progetto che ridisegna territori, infrastrutture, immaginari collettivi e soprattutto il modo in cui l’Italia si presenta al mondo. Milano e Cortina stanno vivendo mesi di trasformazione intensa, tra cantieri, innovazioni tecnologiche, nuove visioni di sostenibilità e un crescente coinvolgimento delle comunità locali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

