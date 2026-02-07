Olimpiadi | cerimonia d’apertura da orgoglio italiano E da San Siro risuona il messaggio di pace

Questa sera, alle 23.30, Milano si illumina con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Sofia Goggia accendono il fuoco olimpico, che esplode in una pioggia di luci da San Siro. È un momento di festa e di speranza, con il messaggio di pace che risuona forte tra gli spettatori presenti e davanti agli schermi di tutta Italia.

Milano, 7 febbraio 2026 – Quando alle 23.30 Alberto Tomba e Deborah Compagnoni all'Arco della Pace e Sofia Goggia a Cortina accendono il braciere olimpico, a San Siro dai 5 cerchi cade una pioggia di luci come messaggio di speranza e riconciliazione fra i popoli. Fascino, emozioni e sorprese in un intreccio di costumi, colori, poesie contro la guerra e note musicali che commuovono. Il tricolore. All'insegna dello slogan "pace, moda e spirito italiano" la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali non ha tradito le attese nella sera in cui, per la prima volta, il concetto di inaugurazione "diffusa" ha collegato idealmente la metropoli lombarda alle vette delle Dolomiti e alle altre sedi olimpiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

