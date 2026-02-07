Olimpia Milano la sconfitta che brucia | Corto muso è dire poco

Questa sera Olimpia Milano torna a casa con una sconfitta che fa male. La squadra ha giocato una partita combattuta contro l’Asvel, arrivando fino all’ultimo minuto senza riuscire a portare a casa il risultato. I milanesi hanno perso una sfida di alto livello, e il “corto muso” è il minimo che si possa dire. La rimonta degli avversari nel finale ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, con il match deciso solo negli ultimi secondi.

Una sfida di alto livello tra Olimpia Milano e Asvel ha acceso una volata decisiva in terra francese, offrendo una rimonta intensa e una fase finale aperta fino all’ultimo possesso. la serata ha evidenziato equilibrio, executions precise e momenti clamorosi, con Milano capace di tornare in partita dopo un avvio complicato e di spingere la contesa verso una conclusione incerta. Nel corso della prima parte la differenza si è mantenuta a favore dell’Asvel, ma nel terzo periodo Milano ha preso in mano le redini della partita, riducendo lo svantaggio e segnando un parziale utile per rimettere in discussione l’esito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

