L’Olimpia Milano subisce una pesante sconfitta contro la Stella Rossa, con un ultimo quarto che compromette il risultato finale. La partita, giocata il 16 gennaio 2026, evidenzia le difficoltà della squadra nel mantenere la concentrazione nei momenti decisivi, lasciando spazio all’avversario di prendere il sopravvento. Un risultato che richiede riflessione e analisi per affrontare al meglio le prossime sfide.

Milano, 16 gennaio 2026 – L’ultimo quarto cancella tutto quel che di buono aveva fatto l’Olimpia contro la Stella Rossa. Una partita praticamente perfetta per i primi trenta minuti, 10 minuti da incubo per la vittoria dei serbi per 96-104. Così l’Olimpia esce battuta dallo scontro diretto con la Stella Rossa Belgrado che viola il PalaLido e mantiene la sua 10^ posizione (mentre Bologna raggiunge l’EA7). Milano paga il peccato di aver lasciato troppi rimbalzi d’attacco (17) alla Stella Rossa in tutta la partita, così permette ai serbi di rimanere in vita, senza mai sferrare il colpo del ko e quando iniziano a segnare non ce n’è più per nessuno (60 punti nella ripresa, 34 nel periodo decisivo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, una sconfitta che fa male: l’ultimo quarto è desolante e per la Stella Rossa è una strada in discesa

Leggi anche: Basket, l’Olimpia Milano crolla nell’ultimo quarto. Sconfitta dolorosissima con la Stella Rossa

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 82-70, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimo quarto al via!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'Apu chiude la seconda tappa della Next Gen Cup con una sconfitta: vince l'Olimpia Milano 102-77; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; C’è l’Efes a Milano, Poeta: “Sono migliori della loro classifica”; LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 87-74, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altra vittoria meneghina, Brooks soprannaturale!.

Olimpia Milano, una sconfitta che fa male: l’ultimo quarto è desolante e per la Stella Rossa è una strada in discesa - La squadra domina per trenta minuti il Palalido, poi decide di commettere un suicidio collettivo con un parziale di 14- sport.quotidiano.net