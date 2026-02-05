Bullismo l’aspetto fisico è la prima causa di discriminazione I dati di Telefono Azzurro verso il 10 febbraio

Nei primi mesi del 2025, Telefono Azzurro ha registrato un aumento delle segnalazioni di bullismo tra i giovani. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, il 72,5% dei casi riguarda discriminazioni legate all’aspetto fisico. Sono soprattutto i ragazzi più giovani a subire insulti e umiliazioni, spesso senza trovare un sostegno adeguato. La situazione preoccupa e spinge a riflettere sulla necessità di intervenire subito per proteggere i più vulnerabili.

Allarme bullismo nel 2025: l'aspetto fisico è la causa principale per il 72,5% dei casi gestiti da Telefono Azzurro. Oltre un milione le vittime online. In vista del 10 febbraio parte la campagna "Il cyberbullismo fa male davvero": serve una rete istituzionale solida per tutelare i ragazzi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Telefono Azzurro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Telefono Azzurro

Argomenti discussi: Violenza, bullismo e sicurezza sul web: parlano i ragazzi; Bullismo e cyberbullismo, per il 66 per cento dei giovani il web è il luogo più violento; Giornata dei calzini spaiati 2026: educare alla diversità per contrastare bullismo e cyberbullismo - - Explora; Violenza sul web: il 66% dei giovani in rete non si sente al sicuro.

L’ex calciatore Gullo insultato sui social per l’aspetto fisico: «Vergognatevi, è bullismo»PAVIA. Una valanga di insulti e offese via social perché il suo fisico non è più quello di 20 anni fa. Francesco Gullo, 45 anni, protagonista del celebre reality televisivo, legato al calcio, ... laprovinciapavese.gelocal.it

Francesco Gullo, l'ex calciatore del reality «Campioni» insultato sui social per l'aspetto fisico: «Questo è bullismo, vergognatevi»Gli anni passano per tutti. Chi ha buona memoria ricorda Francesco Gullo, calciatore dilettante, come protagonista della prima edizione di «Campioni», il reality show che seguiva la quotidianità e le ... milano.corriere.it

Telefono Azzurro organizza l’evento “Crescere con l’Intelligenza Artificiale” sulla sicurezza digitale e la salute mentale di bambini e adolescenti. @AGCOMunica @Agenzia_Ansa @GPDP_IT @BPER_Banca @SenatoStampa @Montecitorio x.com

, Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia La storica organizzazione di tutela e l'antica realtà di volontariato unite per il benessere dei facebook