La Procura di Pavia ha disposto nuove analisi sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Le verifiche arrivano in un momento di grande attenzione mediatica, trasformando l’indagine in un vero e proprio colpo di scena. Le autorità vogliono capire meglio se i dati digitali possano offrire nuove prove o se, invece, il rischio è che le analisi siano influenzate da suggestioni o interpretazioni sbagliate.

La nuova consulenza disposta dalla Procura di Pavia sui computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi è un’attività investigativa che, sul piano mediatico, ha assunto i contorni di un nuovo coup de théâtre. Si è fatta strada l’idea che tali accertamenti possano preparare il terreno per una revisione del processo nei confronti di Stasi. Un’ipotesi che, tuttavia, difficilmente regge a un’analisi giuridica rigorosa. In primo luogo, perché la Procura ha agito sin dall’inizio nel massimo riserbo e, allo stato, nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa dal Pm Napoleone. In secondo luogo, per i criteri di presentazione dell’istituto straordinario della revisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuove analisi sui pc di Stasi e Poggi, il rischio suggestioni

Approfondimenti su Stasi Poggi

La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere.

La gip di Pavia, Daniela Garlasco, ha negato di aprire un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Ultime notizie su Stasi Poggi

