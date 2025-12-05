Usa Casa Bianca | Focus su America Latina contro immigrazione irregolare e droghe in Ue rischio cancellazione civiltà - IL DOCUMENTO

Trump rivela la ‘Nuova Strategia Nazionale’ che si focalizza sull'America Latina contro i migranti e il narcotraffico. La Casa Bianca: ”In Europa c'è il rischio cancellazione civiltà" Gli Stati Uniti ridefiniscono la propria strategia globale che punta a concentrare le risorse sul continente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Casa Bianca: “Focus su America Latina contro immigrazione irregolare e droghe, in Ue rischio cancellazione civiltà” - IL DOCUMENTO

