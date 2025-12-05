L’app di NotebookLM integra una fotocamera per acquisire appunti scritti a mano
Con l'ultimo aggiornamento l'app consente di caricare come fonti appunti scritti a mano, dispense stampate e altri scatti fotografici.
