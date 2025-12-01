Yildiz Juve rivoluzione già in atto | Spalletti vuole cambiare così il turco una mossa che gioverà tanto alla squadra! Cosa ha in mente il tecnico
Yildiz Juve, il piano della Gazzetta: Spalletti lo esenta dai compiti difensivi per averlo lucido sotto porta, è l’unico che risolve i guai da solo. La doppietta decisiva realizzata in rimonta contro il Cagliari ha certificato quello che era già evidente agli occhi di tutti: Kenan Yildiz è l’anima tecnica della Juventus. La sua capacità di accendere la luce e determinare il risultato è una risorsa imprescindibile, e Luciano Spalletti sembra aver deciso di costruire l’architettura della squadra proprio attorno alla salvaguardia del suo talento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Certaldo ha elaborato un piano preciso per massimizzare il rendimento del suo numero 10, modificando le richieste tattiche nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
