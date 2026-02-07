Questa mattina, sulla pista di Carcentina, si è svolta la prima discesa libera dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. La gara ha visto protagonista un’atleta italiana, che ha sfidato le alte velocità e le condizioni difficili, ma alla fine ha perso la corsa. L’atleta stessa ha ammesso di non aver mai pensato di perdere proprio in quell’occasione, all’inizio della stagione. La gara ha tenuto tutti col fiato sospeso, mentre i tifosi speravano in una vittoria azzurra.

Lanzata come la gara di apertura del programma olimpico, la discesa libera ai Giochi invernali Milano-Cortina 2026 ha proposto una protagonista italiana che ha brillato fin dalle prime manches. Giovanni Franzoni ha conquistato una preziosa medaglia d’argento, chiudendo alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen, in una prestazione di alto livello che ha valorizzato la pista Stelvio di Bormio. Lo slalomista classe 2001, sceso con il numero 11, ha saputo imporsi in una gara molto competitiva, rimanendo venti centesimi dietro al vincitore. Franzoni ha preceduto di tre decimi il compagno di squadra Dominik Paris, consegnando all’Italia due piazzamenti di rilievo tra i simboli della manifestazione olimpica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Non avrei mai creduto di perderla alla Carcentina all'inizio della stagione

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Giovanni Franzoni si è preso una medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Dapiran: Due anni fa non avrei mai creduto di giocare Mondiale ed Europeo. Non vedo l’ora di tornare in campo con il Cassano; Notre Dame de Paris, Cocciante: Non avrei mai creduto di arrivare a 25 anni; Enrico Varriale, lesioni e stalking alla ex: il giornalista condannato a 10 mesi. L'avvocato: Solo decine di messaggi; Helen Flanagan non avrebbe mai creduto alla mossa speciale dopo che la star del actuality ha risposto alla quasi avventura.

Giovanni Franzoni: L’ho persa alla Carcentina, ma ad inizio stagione non ci avrei mai credutoGiovanni Franzoni ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella discesa libera che ha aperto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ... oasport.it

Notre Dame de Paris, Cocciante: «Non avrei mai creduto di arrivare a 25 anni»Notre Dame de Paris torna dal 26 febbraio 2026 nei teatri italiani. L’opera popolare moderna più famosa al mondo partirà dal teatro Arcimboldi di Milano per poi toccare moltissime città italiane (con ... video.corriere.it