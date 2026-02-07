Noi lavoratori contro la guerra Si riconosca l’opera usurante

Questa mattina ad Ancona si è svolto un corteo di lavoratori portuali. Alla testa della manifestazione, i rappresentanti del collettivo Upad, nato tra i portuali e legato al sindacato Usb, hanno sfilato per chiedere il riconoscimento del lavoro usurante e ribadire il loro no alla guerra. La protesta ha coinvolto diverse decine di persone, che si sono mosse lungo le vie della città, portando in piazza le loro richieste e il loro disagio.

Alla testa del corteo anconetano sfilano i lavoratori portuali che nel capoluogo hanno creato il collettivo Upad, aderendo al sindacato di base Usb. "Siamo qui a ribadire - urla Andrea Bellelli di Upad - che i portuali sono contro la guerra. Ancona ha risposto in un modo che non ci aspettavamo". "La sanità è al collasso - prosegue -, anche la scuola. Noi portuali rivendichiamo il lavoro usurante ma ci rispondono che i soldi non ci sono. Per le armi ci sono sempre, però". Valentina Giuliodori per i centri sociali delle Marche segnala che solo grazie ai portuali possiamo sapere se per il blindatissimo porto di Ancona passano le armi.

