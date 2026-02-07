Nizza-Monaco domenica 08 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Derby della Costa Azzurra con tanti gol in arrivo

Domenica pomeriggio si sfideranno Nizza e Monaco nel derby della Costa Azzurra, uno dei match più attesi del ventunesimo turno di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con molti gol in previsione. Entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia, e i tifosi sono in fermento per un match che promette emozioni fin dai primi minuti.

È il Derby della Costa Azzurra ad aprire questo ventunesimo turno di Ligue1 con il Nizza di Puel che affronta in casa il Monaco di Pocognoli. Gli Aiglons vengono dalla vittoria contro il Montpellier che vale i quarti di finale della competizione. Ennesima rimonta per gli Aiglons che ancora una volta sotto di 2 gol hanno saputo rimontare trovando il gol qualificazione al 97 con Diop. Gli asemists invece non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monaco-Nizza, rocambolesco 2-2. Haise protesta: Secondo rigore e rosso inesistentiDopo il rocambolesco 2-2 tra Nizza e Monaco, l’allenatore Franck Haise ha espresso il suo disappunto per alcune scelte arbitrali, in particolare sul secondo rigore assegnato e trasformato da Ansu Fati ... tuttomercatoweb.com

