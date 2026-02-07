Oggi alle 15:00 si gioca il Derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco, una sfida molto attesa nel ventunesimo turno di Ligue 1. Il Nizza di Puel ospita in casa il Monaco di Pocognoli, pronti a regalare gol e emozioni ai tifosi. Entrambe le squadre cercano i tre punti per migliorare la classifica, e le previsioni parlano di una partita aperta e ricca di occasioni.

È il Derby della Costa Azzurra ad aprire questo ventunesimo turno di Ligue1 con il Nizza di Puel che affronta in casa il Monaco di Pocognoli. Gli Aiglons vengono dalla vittoria contro il Montpellier che vale i quarti di finale della competizione. Ennesima rimonta per gli Aiglons che ancora una volta sotto di 2 gol hanno saputo rimontare trovando il gol qualificazione al 97 con Diop. Gli asemists invece non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Monaco (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Derby della Costa Azzurra con tanti gol in arrivo

Questa domenica pomeriggio alle 15, il derby tra Nizza e Monaco apre il 21esimo turno di Ligue 1.

Pronostico Nizza-Monaco: il GOL è sicuroNizza-Monaco è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Monaco-Nizza, rocambolesco 2-2. Haise protesta: Secondo rigore e rosso inesistentiDopo il rocambolesco 2-2 tra Nizza e Monaco, l’allenatore Franck Haise ha espresso il suo disappunto per alcune scelte arbitrali, in particolare sul secondo rigore assegnato e trasformato da Ansu Fati ... tuttomercatoweb.com

