Nel ’72 sua zia dirottò un volo Alitalia per salvare la sorella dal manicomio oggi il nipote le dedica un tatuaggio

La storia di Attilia Lazzeri, la donna che nel 1972 dirottò un aereo Alitalia per salvare la sorella dal manicomio, torna a fare notizia. Questa volta, il nipote ha deciso di renderle omaggio con un tatuaggio. La vicenda, che ha sconvolto l’Italia quasi cinquant’anni fa, riemerge sui social e accende nuove discussioni sulla sua scelta estrema e coraggiosa.

La storia di Attilia Lazzeri, la donna che nel marzo del 1972 dirottò un aereo per salvare la sorella dal manicomio, è tornata a far parlare di sé sui social. A riaccendere i riflettori è stato un gesto simbolico e potentissimo: suo nipote ha deciso di incidere sulla pelle, con un tatuaggio, il ricordo di quel dirottamento, "il punto più alto della famiglia", spiega Daniele. Un gesto che non fu un atto di terrorismo, ma un'accusa forte contro il sistema psichiatrico di allora. Visualizza su Threads Era l' 11 marzo 1972. U na donna di 55 anni, Attilia Lazzeri, originaria della provincia di Pesaro, armata di una pistola e di una borsa che sosteneva contenesse bombe a mano, prese il controllo del volo Alitalia 68, un Caravelle diretto da Roma a Milano con 32 passeggeri e 5 membri di equipaggio a bordo.

