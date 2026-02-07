Nel 1992 la firma del Trattato di Maastricht | come cambiò l’Europa?

Il 7 febbraio 1992, dodici paesi europei si sono incontrati a Maastricht e hanno firmato un trattato che avrebbe rivoluzionato l’Europa. Quel giorno, i leader hanno deciso di unire le loro forze, dando il via a un processo che avrebbe portato all’Unione Europea. Da allora, molte cose sono cambiate, e il continente ha percorso una strada diversa.

Il 7 febbraio 1992, nella città olandese di Maastricht, dodici Stati europei firmarono un trattato destinato a cambiare radicalmente la storia del continente. Non fu soltanto un nuovo accordo internazionale: il Trattato di Maastricht segnò la nascita ufficiale dell'Unione europea, avviando un processo di integrazione politica, economica e monetaria senza precedenti. A distanza di anni, quell'intesa continua a rappresentare uno spartiacque: per alcuni il pilastro della pace e della cooperazione europea, per altri l'origine di vincoli economici e democratici ancora oggi al centro del dibattito politico.

