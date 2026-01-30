Maxiprocesso | la svolta del 30 gennaio 1992

Il 30 gennaio 1992 entra nella storia italiana come il giorno in cui il Maxiprocesso ha fatto un passo importante. Quel giorno, il procedimento giudiziario più grande e complesso contro la mafia ha raggiunto un momento di svolta. Da allora, la memoria di quell’evento rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la lotta contro la criminalità organizzata.

30 gennaio 1992: il giorno in cui il Maxiprocesso divenne Storia. Ci sono date che non si limitano a segnare un passaggio giudiziario, ma che incidono una linea nella coscienza civile del Paese. Il 30 gennaio 1992 è una di queste. È il giorno in cui la Corte di Cassazione conferma in via definitiva l'impianto del Maxiprocesso, sancendo che la mafia non è un arcipelago di bande, ma un'organizzazione unitaria, verticistica, dotata di una cupola e di un centro decisionale. È il giorno in cui il cosiddetto teorema Buscetta diventa diritto vivente. Per Giovanni Falcone, quel verdetto rappresenta il coronamento di un lavoro titanico.

