Napoli l’annuncio su Neres e Anguissa | Ecco quando tornano

Dopo la brutta eliminazione dalla Champions League, il Napoli si prepara a ripartire. La squadra di Antonio Conte ha ormai solo poche partite per ottenere la qualificazione alla prossima competizione europea. Intanto, arrivano le prime notizie sui recuperi di Neres e Anguissa, con le date del loro ritorno in campo che potrebbero arrivare tra poche settimane. La stagione resta tutta da giocare.

Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, il Napoli non deve più sbagliare. Oltre alla Coppa Italia, obiettivo alla portata, la squadra di Antonio Conte dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I numerosi infortuni hanno complicato i piani del tecnico azzurro ma nel corso dei prossimi mesi dovrà essere consolidata la posizione in classifica, anche grazie al ritorno degli infortunati. A proposito di rientri, ecco quando dovrebbero tornare a disposizione Zambo Anguissa e David Neres. Infortunio Anguissa, Troise: “C’è fiducia per un suo ritorno in Napoli-Roma”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Manna, in vista della partita di Champions League contro il Copenaghen, ha condiviso le ultime novità sul mercato e aggiornamenti riguardanti il Napoli, con particolare attenzione all'annuncio su Anguissa.

In vista della partita Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha aggiornato sui rischi di infortuni, concentrandosi su Anguissa.

