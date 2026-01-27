Napoli-Chelsea cattive notizie | annuncio di Conte su Anguissa! Poi la bordata a Spalletti
In vista della partita Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha aggiornato sui rischi di infortuni, concentrandosi su Anguissa. L’allenatore ha anche commentato alcune questioni relative alla squadra e alle sfide imminenti, offrendo un quadro chiaro e diretto sulla situazione attuale del club.
Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Napoli-Chelsea, subito dopo Scott McTominay in conferenza stampa, e ha fatto il punto sugli infortuni ma non solo. Il tecnico ha parlato nello specifico di Anguissa e di una frase pronunciata da Luciano Spalletti dopo Juventus-Napoli. Il mister ci è andato già pesante! Di seguito le sue dichiarazioni. Conte in conferenza alla vigilia di Napoli-Chelsea. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha dichiarato: “ Al peggio non c’è mai fine. Al tempo stesso bisogna essere ottimisti, ma non si possono prevedere situazioni ancora peggiore. Il nostro compito è quello di essere effettivi quando le situazioni non vanno per il gesto giusto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondimenti su Napoli Chelsea
Infortunio Anguissa: pessime notizie per il Napoli, Conte è in emergenza totale
Napoli-Milan: annuncio di Conte su Lukaku in conferenza! Poi il suo pensiero sulla Supercoppa
Antonio Conte ha annunciato in conferenza l’inserimento di Lukaku nella rosa del Napoli in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan.
Ultime notizie su Napoli Chelsea
Argomenti discussi: Napoli, Milinkovic a rischio per il Chelsea: Neres operato, stop lungo; Calci e pugni contro gli agenti, momenti di paura in centro a Napoli; Napoli, ecco quando tornano Politano e Rrahmani: gli obiettivi dopo gli addii di Lang e Lucca; Napoli, la tempesta non è finita. Nessun recupero in vista del Chelsea: ben 11 indisponibili.
Napoli, la tempesta non è finita. Nessun recupero in vista del Chelsea: ben 11 indisponibiliLa vigilia europea del Napoli si apre con nuove cattive notizie dall’infermeria. David Neres è stato operato alla caviglia a Londra: l’intervento. tuttomercatoweb.com
Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: la conferenza di Conte e McTominayVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it
La conferenza di #Conte (LIVE) La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. https://www.ilnapolista.it/2026/01/la-conferenza-di-cont - facebook.com facebook
#Olivera: il #NottinghamForest proverà a migliorerà offerta, prevedibilmente dopo Napoli-Chelsea, resta sempre interessato x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.