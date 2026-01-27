In vista della partita Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha aggiornato sui rischi di infortuni, concentrandosi su Anguissa. L’allenatore ha anche commentato alcune questioni relative alla squadra e alle sfide imminenti, offrendo un quadro chiaro e diretto sulla situazione attuale del club.

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Napoli-Chelsea, subito dopo Scott McTominay in conferenza stampa, e ha fatto il punto sugli infortuni ma non solo. Il tecnico ha parlato nello specifico di Anguissa e di una frase pronunciata da Luciano Spalletti dopo Juventus-Napoli. Il mister ci è andato già pesante! Di seguito le sue dichiarazioni. Conte in conferenza alla vigilia di Napoli-Chelsea. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha dichiarato: “ Al peggio non c’è mai fine. Al tempo stesso bisogna essere ottimisti, ma non si possono prevedere situazioni ancora peggiore. Il nostro compito è quello di essere effettivi quando le situazioni non vanno per il gesto giusto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Chelsea, cattive notizie: annuncio di Conte su Anguissa! Poi la bordata a Spalletti

Antonio Conte ha annunciato in conferenza l’inserimento di Lukaku nella rosa del Napoli in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Napoli, la tempesta non è finita. Nessun recupero in vista del Chelsea: ben 11 indisponibiliLa vigilia europea del Napoli si apre con nuove cattive notizie dall’infermeria. David Neres è stato operato alla caviglia a Londra: l’intervento. tuttomercatoweb.com

Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: la conferenza di Conte e McTominayVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it

La conferenza di #Conte (LIVE) La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. https://www.ilnapolista.it/2026/01/la-conferenza-di-cont - facebook.com facebook

#Olivera: il #NottinghamForest proverà a migliorerà offerta, prevedibilmente dopo Napoli-Chelsea, resta sempre interessato x.com