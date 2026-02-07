Dopo la vittoria contro il Genoa, Antonio Conte si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Il tecnico ha detto che questa stagione è davvero complicata, con ogni domenica che presenta una nuova difficoltà. Ha anche aggiornato sulle condizioni di McTominay, senza nascondere le sfide che affrontano in questa fase.

Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Paratici a Dazn: «Bello essere tornato! Abbiamo un allenatore bravissimo, ecco cosa ho detto ai ragazzi» Genoa, De Rossi dopo la sconfitta col Napoli: «Rigore? Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, Conte dopo la vittoria col Genoa: «È una stagione assurda, ogni domenica c’è una difficoltà in più! Ecco come sta McTominay»

Approfondimenti su Napoli Conte

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: Napoli Fiorentina, Conte: 'Troppe partite, così si ammazzano i giocatori e il calcio'. Video; Conte duro: Di Lorenzo? Si va verso la rottura del ginocchio. Troppe partite, così è la rovina del calcio. Poi la frase sul mercato; Napoli, Conte ancora contro il calendario: Così è un suicidio; Napoli, per Di Lorenzo un trauma distorsivo al ginocchio. Scongiurate le ipotesi di Conte, che aveva gridato….

Conte diretta dopo Genoa-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVELe dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri dopo il pareggio per 2-2 al Ferraris contro i rossoblù di De Rossi: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

La Delusione di Conte Dopo il Match Juventus-Napoli: Analisi e ReazioniLa sconfitta del Napoli contro la Juventus suscita amarezza e accende polemiche riguardo all'utilizzo del Var. notizie.it

Altro infortunio per il Napoli di Conte Guarda #GenoaNapoli, LIVE ora su #DAZN #DAZNBetClub x.com

McTOMINAY STRINGE I DENTI, CONTE PREOCCUPATO Problema fisico per Scott McTominay, che non sta bene dopo l’azione del gol: fastidio al gluteo per lo scozzese, rimasto dolorante proprio nel momento del tiro che ha portato il Napoli in vantaggio. Un facebook