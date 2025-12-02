Giro d’Italia di nuovo a Napoli passaggio a Bagnoli per omaggiare l’America’s Cup

Teleclubitalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i successi delle ultime 4 edizioni, anche nel 2026 la Città Metropolitana di Napoli sarà protagonista della Corsa Rosa per promuovere lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale che solo il nostro territorio può offrire: il prossimo 14 maggio la sesta tappa della 109ª edizione del Giro partirà da Paestum per raggiungere – dopo aver . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giro d8217italia di nuovo a napoli passaggio a bagnoli per omaggiare l8217america8217s cup

© Teleclubitalia.it - Giro d’Italia di nuovo a Napoli, passaggio a Bagnoli per omaggiare l’America’s Cup

Argomenti simili trattati di recente

giro d8217italia nuovo napoliIl Giro d’Italia passerà di nuovo a Napoli - La Città Metropolitana di Napoli si prepara a vivere un 2026 di rilievo internazionale, confermando il proprio ruolo di polo sportivo del Mediterraneo. Si legge su ilfattovesuviano.it

Ciclismo, torna il Giro d’Italia a Napoli: l’area flegrea si tinge di rosa e celebra l’America’s Cup - E Il Giro d’Italia tornerà ancora una volta a Napoli il 14 maggio 2026, per la quinta volta consecutiva. Scrive ilmattino.it

giro d8217italia nuovo napoliIl Giro torna a Napoli: si passa da Sarno, Palma, Nola e Pomigliano - L’edizione 2026 della corsa rosa tornerà infatti nell’area metropolitana partenopea in occasio ... Da ilfattovesuviano.it

La presentazione del Giro d'Italia 2026, partenza in Bulgaria: sesta tappa a Napoli - La prossima edizione è stata presentata nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre con una diretta ... Come scrive msn.com

Napoli, sono 14 i nazionali in giro per il mondo - ma per l’incontro fra Rasmus Hojlund e i nuovi compagni servirà ancora aspettare. Come scrive rainews.it

Giro d’Italia in idrovolante, show sul Lungomare di Napoli il 15 settembre - Il Gidro, il primo Giro d’Italia in idrovolante, fa tappa a Napoli lunedì 15 settembre. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giro D8217italia Nuovo Napoli