Giro d’Italia di nuovo a Napoli passaggio a Bagnoli per omaggiare l’America’s Cup
Dopo i successi delle ultime 4 edizioni, anche nel 2026 la Città Metropolitana di Napoli sarà protagonista della Corsa Rosa per promuovere lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale che solo il nostro territorio può offrire: il prossimo 14 maggio la sesta tappa della 109ª edizione del Giro partirà da Paestum per raggiungere – dopo aver . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
