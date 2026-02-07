Musica immagini e testimonianze dall’Africa l' evento solidale MMS e Medici con l’Africa

Domenica 8 febbraio alle 17, presso la Chiesa del Voto a Modena, si terrà un evento dedicato alla solidarietà con l’Africa. Musica, immagini e testimonianze si intrecceranno per raccontare storie e realtà di quel continente. Un’occasione per ascoltare e vedere cosa fanno le organizzazioni come MMS e Medici con l’Africa sul campo.

Domenica 8 febbraio alle ore 17, presso la Chiesa del Voto a Modena, si terrà un evento speciale che unirà musica, immagini e voci dall'Africa.L'iniziativa, organizzata da Medici con l'Africa Mo-Re in collaborazione con MMS (Modena Musica Sacra), rappresenta il secondo appuntamento del percorso.

