Pagelle Audace Cerignola-Salernitana 1-0 | il tracollo di Raffaele e degli ex soluzione interna in caso di esonero

La Salernitana perde ancora e questa volta in casa dell’Audace Cerignola, che vince 1-0. I granata hanno mostrato un gioco lento e senza idee, creando poche occasioni da rete. Raffaele e alcuni ex giocatori hanno deluso le aspettative, e ora la società pensa a possibili alternative in caso di esonero. La squadra di casa ha approfittato della situazione, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Granata inguardabili al Monterisi. A Cerignola la Salernitana compie un altro passo falso: 1-0 per l'Audace. Una partita che conferma il trend opaco della squadra in quest'avvia di girone di andata caratterizzato da un incomprensibile mini rivoluzione. Il primo tempo è stato praticamente inguardabile, la ripresa mostra qualche sussulto con Lescano vicinissimo al pareggio e un gol annullato a Gyabuaa dopo revisione del VAR. Raffaele ha provato a scuotere la squadra con le sostituzioni, ma la scossa non c'è stata. La sensazione è che il patto d'acciaio iniziale, costruito su una squadra coesa, sia ormai incrinato dopo la rivoluzione di gennaio.

