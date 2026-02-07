Moonglaze entra da Sephora | Yara Alnamlah firma un momento storico per il beauty saudita

Questa mattina, Moonglaze ha fatto il suo debutto ufficiale da Sephora Middle East. Il brand, fondato da Yara Alnamlah, diventa il primo marchio saudita a entrare nello store e online della catena nella regione. Un passo importante per il mondo della bellezza in Arabia Saudita.

Segnatelo: è uno di quei momenti che fanno storia. Moonglaze, fondato da Yara Alnamlah, debutta ufficialmente da Sephora Middle East diventando il primo brand beauty saudita a entrare nell’ecosistema retail di Sephora, sia in store che online nella regione. Non è solo un launch. È un segnale culturale. Moonglaze di Yara Alnamlah: ecco la prima volta per un brand saudita da Sephora. Per Alnamlah, il traguardo va oltre il business: è una celebrazione dell’identità, dell’orgoglio e della creatività saudita che finalmente trova spazio accanto ai colossi globali del beauty. Moonglaze non nasce come semplice linea make-up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

