Milano-Cortina il medagliere dopo la prima giornata

Questa mattina sono iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. La prima giornata si è conclusa con alcune medaglie assegnate e molte altre ancora da conquistare. Gli atleti sono partiti forte, dando spettacolo sulle piste e nelle gare di sci e snowboard. La competizione entra nel vivo, e gli appassionati si preparano a seguire con attenzione le prossime sfide.

Roma, 7 feb. (askanews) – Questo il medagliere dopo la prima giornata dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina Pos. Paese Oro Ar Br Tot 1 Italia 1 1 1 3 2 Svezia 1 1 0 2 3 Svizzera 1 0 0 1 4 Norvegia 0 1 1 2 5 Canada 0 0 1 1 Paesi senza medaglie (0) Albania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Benin, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giamaica, Giappone, Grecia, Guinea Bissau, Haiti, Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Taiwan, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela.

