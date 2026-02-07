Milan Allegri punta un talento della Juventus | ecco l' alternativa in ballo

Il Milan sta pensando a un talento della Juventus come possibile rinforzo per la prossima stagione. La società rossonera ha messo gli occhi su un giocatore che potrebbe migliorare la linea difensiva e portare più solidità alla squadra. Allegri, invece, si concentra su un’alternativa che potrebbe fare al caso del club in vista del mercato estivo. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma le voci aumentano di giorno in giorno.

In vista del mercato estivo, il Milan orienta le sue mosse verso un rinforzo difensivo capace di elevare la competitività della squadra, soprattutto in chiave europee. L'obiettivo è una difesa più solida, capace di dare ritmo e leadership al reparto arretrato, con una scelta che possa garantire immediataricalità. Il piano della dirigenza è accompagnato dall'indicazione di Allegri, che privilegia un profilo affidabile, pronto all'uso e in grado di integrarsi rapidamente nel contesto tecnico esistente. Tra le opzioni considerate, il nome di Federico Gatti risulta al vertice della graduatoria. La scelta riflette una priorità chiara di inserire un centrale in grado di offrire solidità immediata, presenza fisica e leadership in campo.

