Metano e riduzione emissioni | potenziali implicazioni su finanza e investimenti

Il regolamento UE sul metano entra in vigore il 4 agosto 2024. La decisione della Commissione Europea riguarda le aziende che operano nel settore energetico e punta a ridurre le emissioni di gas serra. Da oggi, le aziende devono rispettare regole più stringenti per limitare l’uso del metano e migliorare la trasparenza sui loro investimenti. La mossa potrebbe influenzare il modo in cui si investe nel settore energetico e mettere sotto pressione le imprese per adottare tecnologie più pulite.

j dopo la comunicazione iniziale della Commissione Europea in materia, il regolamento UE sul metano è finalmente entrato in vigore il 4 agosto 2024. Si tratta del primo standard giuridicamente vincolante al mondo volto a ridurre le emissioni di metano, con un'attenzione particolare al settore energetico (petrolio greggio, gas naturale e carbone). Lo sottolinea David Barker, Investment Manager European Equities di G AM che riconosce l'importanza della politica come pilastro a sostegno di una transizione equa verso un'economia più sostenibile. La definizione delle politiche relative all'azione per il clima si è storicamente concentrata in modo massiccio sulle emissioni di anidride carbonica, mentre il regolamento UE sul metano segna un passo importante verso la riduzione delle emissioni di gas serra in modi nuovi.

