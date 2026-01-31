A Venezia oggi inizia il Carnevale tra zone rosse e metal detector

Da periodicodaily.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Venezia parte il Carnevale, con le strade già affollate di maschere e visitatori. Le autorità hanno rafforzato i controlli: zone rosse e metal detector sono stati installati per garantire la sicurezza. La città si prepara a vivere giorni intensi tra eventi, spettacoli e tante persone in maschera, nonostante le restrizioni.

(Adnkronos) – Da oggi, sabato 31 gennaio, a Venezia inizia il Carnevale. Il programma culturale, intitolato 'Olympus alle origini del gioco' e dedicato ai Giochi olimpici invernali. Il Carnevale, con i suoi molteplici eventi, sarà diffuso sia in centro storico che in terraferma, con grandi spettacoli di strada in calli, campielli e piazze e appuntamenti nei musei e nei teatri, dalla Mirandolina al Goldoni sino alle due opere verdiane alla Fenice, e il coinvolgimento di praticamente tutte le istituzioni e le associazioni cittadine che apriranno i loro spazi a laboratori, mostre e appuntamenti vari legati al gioco inteso nelle sue molteplici forme.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Venezia Carnevale

Carnevale, zone rosse a Venezia e controlli con il metal detector: a Rialto saranno vietati gli assembramenti

A Venezia tornano le zone rosse e i controlli con i metal detector per il Carnevale.

Carnevale, zone rosse a Venezia e controlli con i metal detector: a Rialto saranno vietati gli assembramenti

A Venezia tornano le zone rosse e i controlli con i metal detector in occasione del Carnevale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Venezia Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale di Venezia, da oggi si inizia: date e programma; Nel weekend: inizia il Carnevale di Venezia con balli, cortei acquei e feste; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Carnevale di Venezia 2026: le date ufficiali e il giorno del Volo dell’Angelo da vedere almeno una volta.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.