A Venezia oggi inizia il Carnevale tra zone rosse e metal detector

Oggi a Venezia parte il Carnevale, con le strade già affollate di maschere e visitatori. Le autorità hanno rafforzato i controlli: zone rosse e metal detector sono stati installati per garantire la sicurezza. La città si prepara a vivere giorni intensi tra eventi, spettacoli e tante persone in maschera, nonostante le restrizioni.

(Adnkronos) – Da oggi, sabato 31 gennaio, a Venezia inizia il Carnevale. Il programma culturale, intitolato 'Olympus alle origini del gioco' e dedicato ai Giochi olimpici invernali. Il Carnevale, con i suoi molteplici eventi, sarà diffuso sia in centro storico che in terraferma, con grandi spettacoli di strada in calli, campielli e piazze e appuntamenti nei musei e nei teatri, dalla Mirandolina al Goldoni sino alle due opere verdiane alla Fenice, e il coinvolgimento di praticamente tutte le istituzioni e le associazioni cittadine che apriranno i loro spazi a laboratori, mostre e appuntamenti vari legati al gioco inteso nelle sue molteplici forme.

A Venezia tornano le zone rosse e i controlli con i metal detector per il Carnevale.

