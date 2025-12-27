“La notizia della revoca dell’incarico alla commissaria dell’Ati di Trapani e del contestuale affidamento a Invitalia del percorso verso la gestione unica del servizio idrico, in applicazione delle norme nazionali e a seguito della diffida del Governo, impone una riflessione seria e oggettiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Servizio idrico, Basile critico: “A Trapani commissariamento revocato, a Messina si insiste su una strada che non funziona"

Leggi anche: Report del Gruppo Hera sul servizio idrico, solo una famiglia su tre beve dal rubinetto

Leggi anche: Perdite idriche superiori al 62%, Ali Abruzzo: "Su questo si concentri la riforma del servizio idrico"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viva Servizi, per lavori stop servizio idrico per alcune ore - Giovedì 4 settembre interruzione del servizio idrico in via Gioberti e Strada del Castellano ad Ancona. ansa.it

Servizio idrico integrato a Trieste, la possibile svolta - Di sicuro è un passaggio importante, perché con la scadenza della concessione del servizio idrico integrato di Trieste, al momento affidata ad AcegasApsAmga, si ... rainews.it

Acea premiata da Arera per il miglior servizio idrico incassa 36 milioni grazie alle sue controllate - I riconoscimenti dell’Autorità sono stati assegnati in base al basso numero di interruzioni delle forniture d’acqua e alla continuità del servizio. milanofinanza.it

Sinistra Futura Siracusa interviene sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sul passaggio ad Aretusacque, chiedendo trasparenza, chiarezza sugli investimenti e tutele per i cittadini #GestioneAcqua - facebook.com facebook