Messina fiaccolata nel ricordo dell’esodo istriano

Ieri sera a Messina si è svolta una fiaccolata in ricordo dell’esodo istriano. Centinaia di persone hanno camminato lungo le strade della città, portando le fiaccole accese per onorare le vittime di un evento che ha segnato il dopoguerra italiano. La manifestazione è stata un momento di memoria intensa, con cittadini che hanno voluto ricordare un passato spesso ignorato. La partecipazione è stata numerosa, e il clima è stato di rispetto e commozione.

Messina si è illuminata ieri sera di fiaccole in una toccante commemorazione dell'esodo giuliano-dalmata, un evento che ha segnato profondamente la storia del secondo dopoguerra italiano e che, per decenni, è rimasto avvolto in un silenzio che oggi appare incomprensibile. Centinaia di persone si sono raccolte in Piazza Juvara, domenica 8 febbraio, rispondendo all'appello del comitato "X Febbraio", per rendere omaggio alla memoria di coloro che, tra stenti, violenze e la terribile minaccia delle foibe, furono costretti ad abbandonare le loro terre. L'evento, che si è concluso con la deposizione di un omaggio floreale ai piedi della "Stele Votiva Crocifera" in Piazza Martiri delle Foibe ed Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, rappresenta un tentativo di colmare una lacuna nella memoria collettiva nazionale, un vuoto che solo negli ultimi anni, grazie all'impegno di associazioni e comitati come quello messinese, ha iniziato a essere riempito.

