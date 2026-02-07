Mercati storici la mozione divide Fdi

Questa mattina in commissione è passata la mozione di Fdi che chiede al sindaco di spingere la Regione a intervenire sui Mercati Storici. La proposta ha diviso i consiglieri di maggioranza: mentre alcuni la sostengono, altri sono contrari e criticano l’iniziativa. La discussione resta aperta e il dibattito è destinato a proseguire nelle prossime settimane.

La mozione d'indirizzo rivolta al sindaco per stimolare la Regione ad attivare un percorso dei Mercati Storici passa in commissione, ma deve incassare il commento tutt'altro che di sostegno di un consigliere di maggioranza. La mozione, a firma Jacopo Toccaceli (capogruppo di Fratelli d'Italia ), è stata infatti criticata, o quanto meno considerata inopportuna da Riccardo Strano, anche lui Fratelli d'Italia. Strano non fa parte della VIII commissione e dunque non ha votato, ma il suo affondo non è passato inosservato: "Mi sembra che questa mozione abbia una finalità poco concreta, la ritengo una iniziativa depotenziata e senza sostanza visto che ci sono delle norme da rispettare e da chiamare in causa".

