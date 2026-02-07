Mega coda per prendere gratis le spille delle Olimpiadi a Milano | il video

Centinaia di persone si sono radunate fin dal mattino davanti ai punti di distribuzione delle spille gratuite delle Olimpiadi Milano Cortina. La fila si allunga di minuto in minuto, mentre i partecipanti aspettano pazientemente di mettere le mani sui gadget. La scena si ripete in più punti della città, con le persone che si sbracciano per non perdere l’occasione.

Vanno a ruba le spille delle Olimpiadi Milano Cortina. È evidente dalle lunghe code che si stanno formando davanti ai punti scelti per la distribuzione. Sabato mattina c'erano molte persone in coda in zona Nolo, davanti alla libreria Noi, in via delle Leghe (video), per recuperare la prima spilla gratuita. La fila di persone è arrivata quasi a circondare l'intero isolato, e infatti la spilla è andata sold out a fine mattinata. A promuovere la caccia alle spille è YesMilano, l'account Instagram ufficiale per il turismo del Comune di Milano. YesMilano ha indicato una serie di quartieri dove sarà possibile, giorno per giorno, richiedere gratuitamente una spilla personalizzata per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Milanotoday.it

