Dove trovare e come richiedere gratis le spille delle Olimpiadi | la caccia al tesoro

A Milano, la corsa alle spille delle Olimpiadi si fa sempre più intensa. La città si anima di eventi e iniziative, e molti cercano di scoprire come ottenere gratuitamente questi souvenir. La caccia al tesoro è aperta e tutti vogliono mettere le mani su un ricordo di questa grande occasione sportiva.

L'aria di Olimpiadi a Milano si respira appieno e tra eventi, iniziative e gare vere e proprie c'è una sfida che rende protagonisti proprio tutti. Si tratta della caccia alle spille promossa da YesMilano, l'account Instagram ufficiale per il turismo del Comune di Milano, che partirà proprio nei prossimi giorni. YesMilano ha indicato una serie di quartieri dove sarà possibile, giorno per giorno, richiedere gratuitamente una spilla personalizzata per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ognuna delle 11 spille ‘in palio’ verrà distribuita solo nel giorno indicato. C'è anche una spilla extra, che è possibile richiedere solo qualora si abbiano già recuperato due spillette e vengano pubblicato contenuti sui social ad hoc.🔗 Leggi su Milanotoday.it

