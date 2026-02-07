Maurizio Carbone confermato alle RSU EMA con la Fismic

In un clima di alta tensione, Maurizio Carbone è stato riconfermato alle RSU della EMA di Morra de Sanctis. La sua posizione come rappresentante della Fismic rimane saldo, nonostante le tensioni che hanno accompagnato le elezioni. La scelta dei lavoratori dimostra la fiducia nel suo ruolo e nel suo impegno.

