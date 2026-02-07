Maurizio Carbone confermato alle RSU EMA con la Fismic
In un clima di alta tensione, Maurizio Carbone è stato riconfermato alle RSU della EMA di Morra de Sanctis. La sua posizione come rappresentante della Fismic rimane saldo, nonostante le tensioni che hanno accompagnato le elezioni. La scelta dei lavoratori dimostra la fiducia nel suo ruolo e nel suo impegno.
In un clima di alta tensione, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) alla EMA di Morra de Sanctis hanno visto la conferma di Maurizio Carbone come punto di riferimento della Fismic. L'esponente sindacale è stato rieletto con un ampio consenso, superando il 50%.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
