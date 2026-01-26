Consegna dei dati nominativi e degli importi alle RSU | è legittimo? In che modo procedere? Con modello informativa sindacale

La consegna dei dati nominativi e degli importi alle RSU rappresenta un aspetto importante nella contrattazione integrativa. È legittimo fornire tali informazioni? Quali procedure seguire? In questa guida si illustrano le modalità corrette, con riferimento al modello informativa sindacale, per garantire trasparenza e rispetto delle normative nel rapporto tra azienda e rappresentanze sindacali.

Quando si entra nel vivo di FMOFFIS e della contrattazione integrativa, la domanda è ricorrente: la RSU (o le OO.SS.) può pretendere l'elenco dei nominativi con le somme percepite da ciascun lavoratore? E, se la risposta tende al "no", come si garantisce comunque una verifica seria dell'attuazione del contratto?

