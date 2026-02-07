Matteo Paolillo scaccia via i recenti gossip su Jacqueline compagna di Ultimo e svela se è fidanzato

Dopo aver alimentato i rumors su Jacqueline, la compagna di Ultimo, Matteo Paolillo ha deciso di mettere fine alle voci. In un’intervista, l’attore ha chiarito di non essere fidanzato e di essere single. Ha spiegato che i gossip sono esagerati e che preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Paolillo ha aggiunto di non aver mai nascosto le sue emozioni e di preferire la sincerità. La sua posizione mette fine alle indiscrezioni che circolavano in questi giorni.

Dopo i gossip su Jacqueline Luna Di Giacomo, Matteo Paolillo a Verissimo ha replicato alle dicerie e svelato se oggi è fidanzato o meno. Oggi a Verissimo tra i tanti ospiti è intervenuto anche Matteo Paolillo. L’attore, molto amato dal pubblico, ha raccontato molto di sé tra carriera e vita privata. Incalzato da una domanda diretta da parte di Silvia Toffanin, ha risposto ai recenti gossip. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter aveva parlato infatti di un presunto feeling tra l’attore e Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna di Ultimo. Secondo il giornalista tra i due sarebbe scattata la scintilla sul set di “Io+te” e questo avrebbe portato poi a una crisi tra Jacqueline e il cantautore romano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Matteo Paolillo smentisce le voci che lo vorrebbero coinvolto nella relazione tra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo.

Recentemente, Jacqueline Di Giacomo è stata al centro di voci di gossip riguardanti un presunto tradimento da parte di Ultimo, dopo la nascita del loro figlio Enea.

