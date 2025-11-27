Perché marvel vietò la peluria sul braccio di wolverine negli anni 70

le regole editoriali di marvel e il caso di wolverine. La produzione dei fumetti Marvel ha storicamente seguito una serie di regole rigide stabilite dagli editor, che influivano su ogni dettaglio della rappresentazione dei personaggi. Tra le pratiche più curiose si ricorda un’ordinanza riguardante il design di Wolverine, in particolare sulla presenza del suo caratteristico pelame sulle braccia. Per molti anni, questa caratteristica è stata oggetto di restrizioni che, nel tempo, sono state allentate o eliminate. il divieto di Wolverine con i peli sulle braccia negli albi degli anni ’70. Negli anni ’70, Marvel impose una regola sorprendente, che vietava a Wolverine di avere peli sulle braccia quando indossava il suo costume. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

