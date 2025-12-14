Carne vino pasta | le regole a tavola per vivere meglio e di più

Una corretta alimentazione può migliorare la qualità della vita e favorire una maggiore longevità. Seguire semplici regole a tavola, come ridurre la carne rossa e l'alcol, e preferire pasta integrale, aiuta a mantenere il benessere generale e a vivere meglio nel tempo.

Mangiare meno del necessario, ridurre al massimo la carne rossa e alcol, scegliere pasta integrale. Sono le regole da adottare a tavola per non stressare l'organismo e per vivere meglio. E, possibilmente, più a lungo. A dettare il menù è il professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Garattini: "Bisogna mangiare sempre un po' meno di quello che sarebbe necessario.

Garattini, ‘cibi vietati’ e niente vino? Bassetti: “No a regole troppo rigide” - “Molti pensano che la soluzione a un problema sia semplice come una negazione: vietare, punire, proibire. msn.com

Niente carne rossa e niente burro. E meglio evitare il vino. Le regole del professor Silvio Garattini a pochi giorni dal Natale per un'alimentazione sana che favorisca la longevità sono un po' troppo rigide. E' giusto dare il messaggio che una corretta alimentazio