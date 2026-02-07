Oltre 700 persone, tra rappresentanti dei centri sociali e associazioni, hanno partecipato questa mattina a una manifestazione di pace nel porto di Ancona. Con slogan come “Siamo tutti portuali” e “Il porto che resiste contro guerre, riarmo e leggi fasciste”, i manifestanti hanno sfilato dagli Archi fino al cuore dello scalo storico. La protesta, organizzata dall’Usb, ha riunito cittadini e lavoratori per esprimere la loro opposizione alle politiche belliche e alle decisioni che minacciano la stabilità del porto e della regione.

Al grido 'Siamo tutti portuali' e 'Il porto che resiste contro guerre, riarmo e leggi fasciste' in circa 700 dei centri sociali delle Marche e delle associazioni che hanno aderito alla giornata di protesta organizzata dall'Usb, hanno sfilato in corteo dagli Archi al cuore dello scalo storico. La città divisa in due, il porto blindato e sigillato dal varco Da Chio fino alla piazzetta attigua alla Casa del Capitano. Chiusi gli ingressi veicolari e pedonali principali, dal varco Vittorio Emanuele alla Portella Santa Maria. Questo mentre il corteo dei manifestanti, guardati a vista dal servizio d'ordine curato dalla questura di Ancona, si snodava da piazza del Crocefisso fino al Porto Antico transitando lungo la strada che circumnaviga la Mole Vanvitelliana.

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione di pace. Oltre 700 sfilano in corteo per sostenere i portuali

Il Corteo della Pace di domenica ha coinvolto centinaia di persone, tra famiglie, bambini e associazioni, che hanno sfilato per sostenere i diritti e la pace in Ucraina e Palestina.

