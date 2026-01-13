Corteo della Pace in centinaia sfilano per Ucraina e Palestina

Il Corteo della Pace di domenica ha coinvolto centinaia di persone, tra famiglie, bambini e associazioni, che hanno sfilato per sostenere i diritti e la pace in Ucraina e Palestina. La manifestazione ha rappresentato un momento di solidarietà e riflessione, con una partecipazione attenta e pacifica. La città si è unita nel desiderio di promuovere dialogo e speranza, evidenziando l’importanza di un impegno condiviso per un mondo più giusto.

La città si è colorata di speranza per il Corteo della Pace, che domenica ha visto sfilare centinaia di famiglie, bambini e associazioni. Dopo il rinvio per maltempo, la manifestazione ha preso vita in un'atmosfera carica di emozione, aperta dalle note della banda cittadina e dallo sventolio delle bandierine Avis. Il corteo, partito da piazza Pergolesi, è stato guidato dalle ginnaste di Libertas e Uisp e dalle Befane, insieme al suggestivo "bandierone" multietnico realizzato da Amad. Il momento più toccante è arrivato in piazza Federico II, dove la voce di Oksana Zavadska, rifugiata ucraina, ha intonato Imagine, dando voce a chi soffre il dramma della guerra.

Si è svolto oggi il colorato corteo per celebrare la giornata della Pace Partendo da Piazza Pergolesi fino a Piazza Federico II. L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione del Comune, la Consulta della Pace e Avis Comunale Jesi. Nella foto il gior - facebook.com facebook

