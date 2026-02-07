Manetti a Cortona e Pienza | progetti e strategie condivise con i territori

Manetti visita Cortona e Pienza, incontrando amministratori e cittadini per discutere dei progetti in corso. Ha ascoltato le esigenze dei territori e ha spiegato le strategie condivise per migliorare servizi e infrastrutture. Le riunioni sono servite a mettere a fuoco le priorità e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità locali.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – . Politiche culturali, sinergie istituzionali, grandi eventi, mostre e teatro al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita prima a Cortona (Ar) e poi a Pienza (Si) per fare il punto sui principali progetti in campo e sulle prospettive di collaborazione con le amministrazioni locali. A Cortona l’attenzione si è concentrata su alcuni appuntamenti strategici per la vita culturale della città: la grande mostra dedicata a Gino Severini prevista per il 2026, il futuro del Teatro Signorelli e il programma delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario dell’Accademia etrusca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manetti a Cortona e Pienza: progetti e strategie condivise con i territori Approfondimenti su Manetti Cortona L'assessora regionale Manetti a Cortona. Vertice su strategie e politiche per la cultura Questa mattina l’assessora regionale Cristina Manetti ha incontrato i rappresentanti di Cortona per discutere delle prossime iniziative culturali. Manetti e i grandi sogni di Pienza: "Auditorium e mostra su Lorenzetti" Pienza si prepara a diventare il centro di un grande progetto culturale con l’apertura di un nuovo auditorium e una mostra dedicata a Lorenzetti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Manetti Cortona Argomenti discussi: Cultura, l’assessora Manetti a Cortona e Pienza; L'assessora regionale Manetti a Cortona. Vertice su strategie e politiche per la cultura; L’assessore Manetti a Cortona. Incontro sulla mostra di Severini; Manetti a Cortona (AR) e Pienza (SI): strategie condivise con territori. Manetti a Cortona e Pienza: progetti e strategie condivise con i territoriPolitiche culturali, sinergie istituzionali, grandi eventi, mostre e teatro al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti in visita ... lanazione.it Cultura, istituzioni e grandi progetti: l’assessora Manetti a Cortona e Pienza per rafforzare le sinergie sul territorioAl centro della giornata l'obiettivo condiviso, rafforzare il gioco di squadra tra Regione e Comune per valorizzare il patrimonio ... intoscana.it SR 71. . MANETTI A CORTONA PER PARLARE DI CULTURA L’assessore alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, a Cortona per un incontro in municipio con il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alla Cultura Francesco Attesti. Un meetin facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.