Pienza si prepara a diventare il centro di un grande progetto culturale con l’apertura di un nuovo auditorium e una mostra dedicata a Lorenzetti. Manetti, artista e sognatore, ha già in mente come valorizzare questa città toscana, che da sempre occupa un posto speciale nel suo cuore. La città, amata fin da giovane, rivive ora attraverso queste iniziative che puntano a portare più visitatori e a riscoprire il suo patrimonio artistico.

Pienza è un posto straordinario che ho cominciato a immaginare fin da ragazzina, attraverso le poesie e gli altri scritti di Mario Luzi, che per noi toscani - al di là delle attribuzioni ufficiali - è il premio Nobel, e che l’aveva scelta come luogo del cuore". Se l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti voleva aprire subito una breccia nel cuore dei pientini, ha scelto l’argomento giusto. Ma non c’è stato nulla di ‘tattico’ in questa affermazione, scaturita da un pomeriggio di colloqui improntati semmai alla semplicità e all’ascolto. Manetti ha aperto proprio con Pienza (e con Cortona) il tour dei luoghi toscani che ha messo nel programma del suo mandato "perché la cultura va conosciuta, ascoltata, capita – ha detto all’arrivo nella cittadina – per orientare le politiche regionali, per stare vicini alle necessità di conservazione ma anche per spingere nuovi progetti creativi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manetti e i grandi sogni di Pienza: "Auditorium e mostra su Lorenzetti"

Pienza Luzi

Pienza Luzi

