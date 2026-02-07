Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 8 febbraio 2026 | le regioni a rischio

Domani l’Italia farà i conti con maltempo e temporali, soprattutto al Centro-Sud e lungo i versanti tirrenici. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali, che interesserà molte regioni. Le previsioni parlano di piogge intense e fulmini sparsi, con alcune zone che potrebbero essere colpite più duramente. La situazione resta sotto osservazione, e le autorità invitano alla prudenza.

Domenica 8 febbraio maltempo e temporali sparsi sull'Italia, soprattutto al Centro-Sud e lungo i versanti tirrenici. Allerta gialla della Protezione Civile per Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e settori dell'Emilia-Romagna.

