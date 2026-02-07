Maltempo allerta gialla su Reggio Calabria e provincia tirrenica con possibili fenomeni temporaleschi

Questa notte, il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha lanciato un allarme giallo per Reggio Calabria e la provincia tirrenica. Da mezzanotte in poi, sono previsti fenomeni temporaleschi e maltempo che potrebbero causare disagi e allagamenti. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla mezzanotte di oggi. Secondo le previsioni, i fenomeni di carattere temporalesco interesseranno Reggio Calabria e i comuni della fascia tirrenica e si dovrebbero attenuare nel.

