Maf laboratorio di tessitura

Da ilrestodelcarlino.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli apre le porte alle famiglie per un pomeriggio dedicato alla creatività. I visitatori possono scoprire come si tesseva nel passato, partecipando a un laboratorio di tessitura organizzato dagli esperti del museo. È un’occasione per conoscere da vicino le tecniche antiche e coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza pratica e interessante.

Un pomeriggio all’insegna della creatività e della scoperta del passato attende le famiglie oggi al Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli. A partire dalle 16.30 è in programma il laboratorio per bambini ‘L’arte del tessitore’, un’attività pensata per avvicinare i più piccoli alla storia attraverso il gioco e la manualità. Il laboratorio prende spunto dalla leggenda di Penelope e dalla sua celebre tela, offrendo ai bambini l’occasione di conoscere l’antica arte della tessitura. Con telaio e filato alla mano, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona le tecniche di base, dando spazio a fantasia e creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maf laboratorio di tessitura

© Ilrestodelcarlino.it - Maf, laboratorio di tessitura

Approfondimenti su Maf Laboratorio

Ultimo pomeriggio culturale del 2025 al Maf con tre eventi fra antropologia e spiritualità

Castelfranci, tessitura e memoria: i bambini protagonisti di Intrecci di Radici

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Maf Laboratorio

Argomenti discussi: Maf, laboratorio di tessitura; Al Museo Tobia Aldini un pomeriggio tra miti e telai per i più piccoli.

A Sassari il laboratorio artigiano di tessitura a telaioCoperte, tovaglie, tende e soprattutto tappeti. Nell'isola l'artigianato tessile è anche artistico. Ecco perché torna a grande richiesta il laboratorio artigiano di tessitura a telaio all’interno del ... unionesarda.it

Laboratori di tessitura con il telaioDue giornate e due laboratori dedicati alla tessitura e alla costruzione di un telaio, così come lo facevano gli antichi. È la proposta del Museo archeologico del Compito di Savignano sul Rubicone per ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.