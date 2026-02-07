Oggi il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli apre le porte alle famiglie per un pomeriggio dedicato alla creatività. I visitatori possono scoprire come si tesseva nel passato, partecipando a un laboratorio di tessitura organizzato dagli esperti del museo. È un’occasione per conoscere da vicino le tecniche antiche e coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza pratica e interessante.

Un pomeriggio all’insegna della creatività e della scoperta del passato attende le famiglie oggi al Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli. A partire dalle 16.30 è in programma il laboratorio per bambini ‘L’arte del tessitore’, un’attività pensata per avvicinare i più piccoli alla storia attraverso il gioco e la manualità. Il laboratorio prende spunto dalla leggenda di Penelope e dalla sua celebre tela, offrendo ai bambini l’occasione di conoscere l’antica arte della tessitura. Con telaio e filato alla mano, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona le tecniche di base, dando spazio a fantasia e creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maf, laboratorio di tessitura

