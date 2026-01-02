Castelfranci tessitura e memoria | i bambini protagonisti di Intrecci di Radici

Da avellinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelfranci ha riscoperto oggi il valore dei gesti lenti, della manualità e della memoria condivisa. Un pomeriggio fatto di fili colorati, telai di legno e mani curiose che, per la prima volta, si sono avvicinate a un’arte antica: la tessitura a mano. È questo lo spirito che ha animato Intrecci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

castelfranci tessitura e memoria i bambini protagonisti di intrecci di radici

© Avellinotoday.it - Castelfranci, tessitura e memoria: i bambini protagonisti di Intrecci di Radici

Leggi anche: “Intrecci di Radici”: bambini a lezione di tessitura nell’antica bottega

Leggi anche: Un Filo tra Passato e Futuro: Castelfranci riscopre la tessitura artigianale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un Filo tra Passato e Futuro: Castelfranci riscopre la tessitura artigianale; Influenza 2025: ceppi più aggressivi e misure di protezione per le fasce a rischio; Eventi Campania 2025: gli appuntamenti più interessanti di questo periodo; Un Filo tra Passato e Futuro | Castelfranci riscopre la tessitura artigianale.

castelfranci tessitura memoria bambiniCastelfranci intreccia memoria e futuro: bambini protagonisti del laboratorio di tessitura “Intrecci di Radici” - Castelfranci ha riscoperto oggi il valore dei gesti lenti, della manualità e della memoria condivisa. irpinianews.it

Piccoli ambasciatori di pace. I bambini del Saharawi in visita a Castelfranci - E’ quello che ha accolto a Castelfranci 10 bambini saharawi, di età tra 6 e 10 anni, per l’evento “Piccoli Ambasciatori di Pace”, ... corriereirpinia.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.