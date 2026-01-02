Castelfranci ha riscoperto oggi il valore dei gesti lenti, della manualità e della memoria condivisa. Un pomeriggio fatto di fili colorati, telai di legno e mani curiose che, per la prima volta, si sono avvicinate a un’arte antica: la tessitura a mano. È questo lo spirito che ha animato Intrecci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Castelfranci, tessitura e memoria: i bambini protagonisti di Intrecci di Radici

